Dois jogadores do Boavista chamados por Estados Unidos e Honduras para a Gold Cup

O defesa Reggie Cannon foi convocado pela seleção dos Estados Unidos para a Gold Cup 2021, enquanto o avançado Alberth Elis integra os eleitos das Honduras, anunciou esta quinta-feira o Boavista.

À imagem dos últimos dois anos, Reggie Cannon voltou a ser chamado pelo treinador Gregg Berhalter, desta vez para disputar a fase final do principal torneio entre seleções da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF).

Os Estados Unidos organizam a competição, entre 10 de julho e 1 de agosto, e fazem parte do Grupo B, em conjunto com Canadá, Martinica e um adversário proveniente das duas fases de pré-eliminatórias, aprazadas para decorrer entre sexta-feira e terça-feira.

Na mesma prova estará Alberth Elis, novamente aposta na convocatória do uruguaio Fabián Coito, com as Honduras a defrontarem no Grupo D o Panamá, Grenada e Qatar, convidado pela CONCACAF e atual campeão em título da Taça das Nações Asiáticas.

Os dois jogadores do Boavista mediram forças em 3 de junho, quando os Estados Unidos derrotaram as Honduras (1-0) e apuraram-se para a final da edição inaugural da Liga das Nações daquela confederação, que viriam a conquistar frente ao México.

Os norte-americanos venceram a Gold Cup em 1991, 2002, 2005, 2007, 2013 e 2017 e perderam as finais de 1993, 1998, 2009, 2011 e 2019, enquanto os hondurenhos saíram derrotados no duelo decisivo do torneio de 1991, o primeiro com a atual designação.

A primeira fase da 16.ª edição da Gold Cup decorre de 10 a 20 de julho e apura os dois primeiros classificados de cada 'poule' para a ronda eliminatória, que tem os quartos de final agendados entre 24 e 25 de julho, as 'meias' no dia 29 e a final em 1 de agosto.

Reggie Cannon e Alberth Elis têm estado ausentes nos primeiros dias da pré-temporada do Boavista, sendo dois dos quatro jogadores, além do defesa francês Adil Rami e do médio colombiano Sebastián Pérez, com autorização para se apresentarem mais tarde.