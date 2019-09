Dois jogadores do Flamengo de Jorge Jesus chamados à seleção brasileira

O selecionador do Brasil, Tite, divulgou esta sexta-feira a lista de convocados para os próximos dois encontros particulares da canarinha, frente a Senegal e Nigéria. Destaque para a chamada de dois jogadores do Flamengo, orientado por Jorge Jesus.Na lista de 23 jogadores, assinalam-se as presenças de Rodrigo Caio e de Gabriel Barbosa. Gabigol, que teve uma fugaz passagem pelo Benfica, está a demonstrar uma veia goleadora impressionante, sendo nesta altura o melhor marcador do Brasileirão, com 16 golos.: Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) e Santos (Ath. Parananense);: Dani Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Lodi (Atlético Madrid), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo);: Casemiro (Real Madrid), Arthur (Barcelona), Fabinho (Liverpool), Matheus Henrique (Grémio), Coutinho (Bayern Munique) e Lucas Paquetá (Milan);: Everton (Grémio), Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Richarlison (Everton), Neymar (PSG) e Gabriel Jesus (Manchester City)