Dois jogadores, no total 93 anos: a curiosa dupla de ataque do Yokohama FC Shunsuke Nakamura, de 41 anos, e Kazuyoshi Miura, de 52, alinham no emblema japonês





