Dois mortos e dezenas de feridos em tumulto antes da Taça do Golfo Pérsico

Video shared online (copied from Adam News on Telegram) showing the chaos from the stampede ahead of the football match at #Iraq’s Palm Trunk stadium in #Basra. https://t.co/vMDvfmlxX3 pic.twitter.com/pGDQeASiLb — Laith Alkhouri (@MENAanalyst) January 19, 2023

Irak Basra’da “Arap Körfez Kupasi” final maçina saatler kala stad çevresinde yogun izdiham yasaniyor. Maçin iptal edilip baska bir Körfez ülkesinde yapilabilecegi iddia ediliyor… https://t.co/vbpQeSkTI8 — Haydar Karaalp ???? ??? ??? (@krlp_hydr) January 19, 2023

Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de um tumulto no estádio de Basra, no sul do Iraque, antes da final da Taça do Golfo Pérsico. Segundo a Al Jazeera, que cita o Ministério do Interior iraquiano, o número de feridos situa-se nos 80, mas as autoridades temem que suba ainda mais.Nas imagens que circulam nas redes sociais é visível a multidão que tentava entrar no recinto para assistir ao jogo entre o Iraque e Omã: milhares de pessoas - muitas sem bilhete, segundo a imprensa daquele país - estavam junto ao estádio desde madrugada à espera do encontro agendado para as 19 horas (hora local).Um responsável do Ministério do Interior iraquiano confirmou o balanço explicando "que muitas pessoas foram espezinhadas" por causa do número excessivo de adeptos, sobretudo pessoas sem bilhete de entrada, e que se reuniram desde as primeiras horas da manhã no exterior do estádio.De acordo com um fotógrafo da Agência France Press que se encontra no interior do complexo desportivo, os portões estavam fechados quando ocorreu a entrada forçada da multidão.De acordo com o mesmo repórter ouviram-se as sirenes de muitas ambulâncias enviadas para o local.O Iraque, país afetado por várias décadas de conflitos e sanções, empenhou-se na realização da 25ª Taça do Golfo de Futebol.A última vez que o país organizou a Taça do Golfo foi em 1979.Mesmo assim, os primeiros problemas logísticos marcaram a cerimónia de abertura, há duas semanas, quando milhares de pessoas com bilhete tentaram entrar no estádio que já estava lotado de pessoas sem entrada oficial.O torneio reúne oito países: Iraque, Kuwait, Omã, Arábia Saudita, Bahrein, Qatar, Iémen e Emirados Árabes Unidos.A final está marcada para hoje.