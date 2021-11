Dolberg diagnosticado com diabetes: «Isto não afetará a minha carreira»

Kasper Dolberg, avançado dinamarquês do Nice, revelou, na sua conta de Instagram, ter sido diagnosticado com diabetes tipo 1, após ter realizado exames médicos por se encontrar "em baixo" nas últimas semanas."Queridos fãs, recebi os resultados de exames médicos e descobri que tenho diabetes tipo 1. Esta notícia foi uma surpresa, mas honestamente estou aliviado porque o motivo de não me ter sentido bem nas últimas semanas foi descoberto", referiu o jogador, mostrando-se aliviado por perceber que toda a situação não terá implicações mais graves: "Estou extremamente feliz por os médicos me terem dito que, com o tratamento certo, isto não afetará a minha carreira", concluiu.Convocado para a Dinamarca, Dolberg irá falhar os compromissos da seleção nórdica nesta paragem, frente a Ilhas Faroé (dia 12) e Escócia (dia 15), para poder realizar tratamento médico.