Dono do Spartak quer o clube a jogar à semelhança do Benfica de Rui Vitória

O dono do Spartak, Leonid Fedun, abordou, em entrevista ao 'SE', as expectativas que tem em relação à forma de jogar da sua equipa sob o comando de Rui Vitória e fez uma revelação curiosa. O russo, de 65 anos, disse que gostava de ver o conjunto de Moscovo a jogar... à Benfica.





"Vi duas temporadas do Benfica de Rui Vitória. Gostaria de ver o mesmo jogo a ser realizado pelo Spartak. E vimos os primeiros esboços desse estilo na partida contra o NK Bravo. Este é um futebol mais vertical e intenso. Embora seja uma incógnita se os nossos defesas serão capazes de manter a linha alta, e se serão capazes de jogar assim", começou por dizer.E acrescentou: "Claro que quero evitar lesões. Mas o que é bom no futebol é que estás sempre otimista antes da nova temporada. Por isso peço aos nossos adeptos para estarem otimistas e espero que tenhamos sucesso."Recorde-se que Rui Vitória assinou recentemente pelo emblema moscovita , sendo que vai treinar pela primeira vez em solo russo, depois de ter passado três épocas e meia no Benfica, onde se sagrou bicampeão nacional. O técnico luso rumou depois aos sauditas do Al Nassr, do qual saiu em dezembro último.