Doping de Guerrero continua a dar que falar: hotel acusa peruano de suborno

O caso de doping de Paolo Guerrero continua a dar que falar. Depois de um grupo de cinco antigos funcionários do Swissotel ter revelado a um programa televisivo que a situação tinha sido provocada por falta de cuidado dos empregados, o hotel em causa saiu a público para se defender, lançando acusações de suborno ao avançado peruano, que no seu entender encetou uma "campanha difamatória" nos últimos meses.





De acordo com a queixa do Swissotel, a esposa de um dos advogados do jogador terá entrado em contacto direto com um desses empregados, num ato considerado como obstrução à justiça, já que nessas mesmas conversas terá aliciado o funcionário a assumir a culpa e, por consequência, manchar a imagem do hotel em causa. O Swissotel garante ter provas desse contacto e que já as entregou às autoridades competentes.