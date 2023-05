Dos golos que valem pontos às 'flash' dos árbitros: Henry sugere 'revolução' no futebol

Muito se tem falado na alteração de algumas regras do futebol internacional, nomeadamente relacionadas ao tempo útil de jogo. Ora, Thierry Henry, lenda do futebol francês, não perdeu tempo e, em conversa em direto na CBS Sports, revelou cinco mudanças que faria na modalidade e que, na sua opinião, a tornariam melhor.O antigo avançado do Arsenal, agora com 45 anos, começou por dar uma ideia relacionada à perda de tempo. "Sempre que uma equipa perde tempo e se recusa a jogar a bola rapidamente, o árbitro marca um livre para o adversário, que seria cobrado em qualquer zona do campo, desde que fosse a 22 metros da baliza".Henry falou também de uma regra que faria com que as equipas procurassem com mais frequência a baliza adversária: "Se uma equipa marcar três golos num jogo, ganha um ponto [na tabela]. Não interessa o resultado da partida", explicou. Nesse sentido, imaginemos que um jogo terminava com uma vitória por 4-3 da equipa A sobre a equipa B. A equipa A ganharia quatro pontos (três da vitória e um pelos golos), enquanto a B somaria um (zero pela derrota, um pelos três golos).E prosseguiu com a linha de pensamento: "Os árbitros precisam de falar com a imprensa [depois do apito final] e utilizar um microfone em todos os jogos". Além disso, Henry defende que passem a existir substituições temporárias em caso de lesão e de forma a que os jogos não tenham tantos períodos 'mortos'.