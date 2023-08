Drama em Madagáscar com 13 mortos e centenas de feridos nos Jogos das Ilhas do Oceano Índico

13 mortos e 107 feridos. É este o terrível balanço, até ao momento, dos incidentes registados em pleno estádio Barea, palco da cerimónia de abertura dos 11.º Jogos das Ilhas do Oceano Índico, que se disputam de 4 em 4 anos. Mais de 50 mil pessoas juntaram-se no recinto de Antananarivo, capital de Madagáscar, para assistir à festa do desporto, quando um tumulto provocou uma correria desenfreada, que acabou com de forma trágica, com várias pessoas esmagadas."Ainda não temos uma lista final, mas sete menores morreram", assinalou a Cruz Vermelha. Andry Rajoelina, presidente do país, estava no recinto quando tudo aconteceu. Pediu um minuto de silêncio e falou ao povo: "Somos 50 mil no estádio, mas houve um acontecimento trágico, pois ocorreu um tumulto, que deixou mortos e feridos na entrada."