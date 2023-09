O Al-Ahli SC, do Qatar, anunciou a contratação de Julian Draxler, proveniente do PSG. O alemão assinou um contrato de duas épocas num negócio que terá custado, segundo a imprensa internacional, 20 milhões de euros aos cofres do clube.Depois de uma temporada no Benfica, Draxler regressou ao PSG, mas Luis Enrique nunca contou com o jogador que realizou 18 jogos pelas águias e que esteve seis épocas no campeão francês.No campeonato qatari, o avançado vai reencontrar Marco Verratti, recentemente contratado pelo Al-Arabi.