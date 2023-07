Duelo entre LA Galaxy e LA FC bate recorde de espectadores da MLS

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O duelo desta quarta-feira entre LA Galaxy e LA FC (2-1), referente à MLS e que se disputou no histórico Rose Bowl Stadium, bateu o recorde de espectadores da história da competição, com 82.110 adeptos a marcarem presença no recinto.Tyler Boyd inaugurou o marcador para a equipa da casa aos 26 minutos, ainda na 1.ª parte. Na 2.ª, o LA FC empatou por intermédio de Ilie Sánchez (57'), alguns minutos antes de Riqui Puig sentenciar o resultado final (73').