Duk eleito jogador do ano no Aberdeen

Luís Lopes, também conhecido por Duk, ganhou o prémio de melhor jogador do ano votado pelos colegas da equipa no Aberdeen, clube da Premier League escocesa. O troféu visa destacar o contributo dado pelo futebolista durante a época.O avançado luso-caboverdiano, de 23 anos, também conquistou o prémio de melhor golo da época pela finalização de calcanhar na vitória por 3-1 frente ao Dundee United, em março.O jogador, que já somou 18 golos em 39 jogos, e que trocou o Benfica pelo clube escocês no verão passado, tem estado relacionado a vários clubes pelas boas exibições no clube histórico da Escócia. Os encarnados, recorde-se, têm 50 por cento do passe de Luís Lopes.