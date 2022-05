Dupla lusa perde na final da Taça da Roménia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante







Autor: V.B. “Um romeno não colocou a mão no peito. [Ricardo] Tavares e Marcelo Lopes, sim!”, elogiou a ‘Gazeta Sportulior’, o principal jornal desportivo do país. Fundado em 2011, o Sepsi levantou a Taça pela primeira vez na história e garantiu a presença na Conference League.V.B.

Com Ricadinho e Marcelo Lopes a cumprir os 90 minutos, o Voluntari perdeu (1-2) com o Sepsi, de Hugo Sousa – não joga desde outubro –, na final da Taça da Roménia. A dupla portuguesa não conseguiu impedir a derrota, mas mereceu o destaque na imprensa, tudo por causa da cerimónia do hino que antecedeu a partida: