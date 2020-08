Dupla portuguesa decisiva no apuramento do Orlando City nos EUA

Os portugueses João Moutinho e Nani foram decisivos no apuramento do Orlando City para meia-final do torneio de regresso da Liga norte-americana de futebol (MLS), depois de vencerem o Los Angeles FC.

Na partida dos 'quartos' da competição, foi a equipa de Los Angeles que se adiantou no marcador, com um golo de Bradley Wright-Phillips, aos 60 minutos, depois de poucos minutos antes o internacional português Nani ter desperdiçado um penálti para a equipa de Orlando.

Já perto do final da partida, aos 90 minutos, Nani bateu um canto da direita e o jovem defesa português João Moutinho cabeceou para o golo do empate.

O jogo acabou por ser decidido nas grandes penalidades, com Nani a marcar o quinto e decisivo penálti para a equipa de Orlando, que garantiu o triunfo, depois de Jordan Harvey ter falhado um castigo máximo para a equipa de Los Angeles FC.

Na meia-final, a equipa do Orlando City vai defrontar o vencedor do jogo entre os San Jose Earthquakes e os Minnesota United.