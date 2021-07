Dusan Tadic renova por mais um ano com o Ajax

O internacional sérvio Dusan Tadic, capitão do Ajax, prolongou por mais um ano, até 2024, o seu contrato com o clube de Amesterdão, anunciaram os campeões da Holanda.

No clube desde 2018, depois de ter sido contratado aos ingleses do Southampton, o médio, de 32 anos, conta 76 golos em 149 jogos oficiais pelo Ajax.

"Não é segredo que Dusan [Tadic] tem um papel muito importante na equipa, tanto dentro como fora do campo, pois é um verdadeiro líder", afirmou o diretor para o futebol do clube Marc Overmars.

De acordo com o ex-jogador dos holandeses, e também do Arsenal ou do FC Barcelona, "é fantástico" poder prolongar ainda mais o contrato de Tadic, que "está muito bem em termos físicos e será um grande valor no Ajax nos próximos anos".

Na época passada, o conjunto de Amesterdão conseguiu a dobradinha interna, ao vencer o campeonato dos Países Baixos pela 35.ª vez e a Taça pela 20.ª.