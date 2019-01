Dybala: «Neymar está a caminho de se converter no melhor futebolista de todos»

Paulo Dybala falou recentemente, em entrevista ao 'Telefoot', sobre as grandes referências do futebol mundial e, além dos inevitáveis Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, a estrela da Juventus destacou ainda outros dois jogadores que acredita que podem vir a marcar as próximas atribuições da Bola de Ouro: Neymar e Mbappé."Neymar está a caminho de se converter no melhor futebolista de todos, tenho-o visto fazer coisas incríveis e não deixa de me surpreender. É um jogador fantástico que vai chegar a ser o melhor porque ainda tem muito para dar", assegurou Dybala sobre o brasileiro do PSG. Sobre Mbappé, o argentino recordou um encontro especial que teve frente ao francês e sublinhou que já nessa altura se notava o quão bom se poderia tornar. "Joguei contra Mbappé quando ele ainda estava no Monaco e, apesar de ser muito novo, já se via que iria chegar muito longe. É campeão do mundo e o que fez foi impressionante. Dentro de muito pouco tempo, vai instalar-se na elite dos melhores, na elite dos que fazem a diferença sobre o resto, tal como Messi e Cristiano", afirmou Dybala.Dybala foi convidado ainda a falar sobre o que distingue Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, mas recusou fazer comparações. "Desfruto do Ronaldo na Juventus e de Messi na seleção argentina, é impossível fazer comparações entre ambos e dizer quem é o melhor, eles estão ao mesmo nível num patamar acima de todos os outros desde há alguns anos. A influência deles é enorme porque podem decidir jogos e porque geram grandes preocupações nos rivais", afirmou Dybala, antes de acrescentar que o internacional português é um exemplo a seguir. "O Cristiano é uma pessoa exemplar nos treinos e na vida quotidiana, aprendo muito com ele", sentenciou.