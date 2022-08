Dylan Batubinsika oficializado no Maccabi Haifa

O Maccabi Haifa oficializou esta quarta-feira a chegada de Dylan Batubinsika. O central, de 26 anos, reforça o clube israelita - que será adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões - por empréstimo do Famalicão até final da época, com opção de compra."Estou muito orgulhoso por chegar aqui e muito animado para dar o meu primeiro passo na Liga dos Campeões. O meu grande objetivo é ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos. Vi vídeos dos adeptos e da atmosfera no estádio em Haifa e já estou animado e à espera de os conhecer", afirmou o jogador aos meios do Maccabi Haifa.O jogador franco-congolês prepara-se para jogar assim no quarto país diferente, depois de ter feito a formação no PSG e passado ainda pelos belgas do Antuérpia, antes de ingressar no Famalicão em 2021.