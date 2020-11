Dzyuba afastado da seleção russa depois de vir a público ‘sex tape’ em que é protagonista

Artiom Dzyuba, habitual capitão da seleção da Rússia, não integra a convocatória da equipa russa para os próximos jogos internacionais depois de vir a público um vídeo sexual em que é protagonista.





Stanislav Cherchésov, selecionador russo, considerou que era melhor "não convocar Dzyuba para proteger a equipa, e também o futebolista, da tensão e publicidade excessivamente negativa"."Dzyuba vai ter tempo para normalizar a sua situação", afirmou o técnico, recordando contudo que todos os jogadores "têm de comportar-se de acordo com o nível e estatuto de um jogador da seleção nacional".O avançado do Zenit, de 32 anos, vai falhar assim o jogo particular com a Moldávia, de quinta-feira, e também os jogos da Liga das Nações contra a Turquia e Sérvia, a 15 e 18 deste mês. Zelimkhan Bakaev vai ser o substituto de Dzyuba.