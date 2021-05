Dzyuba festeja vestido à Deadpool

O Zenit sagrou-se tricampeão na Rússia e a festa do emblema de São Petersburgo ficou marcada pelo facto de Artyom Dzyuba ter sido o protagonista ao receber a medalha de vencedor. No momento de ser galardoado, o capitão do Zenit subiu ao palanque disfarçado de Deadpool, uma personagem da Marvel, o que fez com que o avançado russo fosse notícia um pouco por todo o Mundo.

“O Deadpool consegue fazer um pouco de tudo. A melhor coisa é que ele consegue regenerar-se, tal como eu. Tinha este disfarce guardado há já algum tempo e queria ter a oportunidade de utilizá-lo. Agora, com o terceiro título consecutivo, tive essa chance e lembrei-me de aparecer à Deadpool”, explicou o internacional russo, de 32 anos, assumindo que a experiência não foi assim tão agradável: “Quando chegar ao balneário, vou tirar o fato o mais rapidamente possível. É muito quente e sinto-me sufocado nele.”

Dzyuba ajudou o Zenit a vencer o seu sétimo campeonato na era pós-URSS e a formação russa até brincou com a celebração do avançado “Dupla vitória! Ryan Reynolds (ator que interpreta a personagem Deadpool) gostou do nosso tweet”, publicou o clube.