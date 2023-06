«É melhor ficar em casa»: antigo capitão da Polónia critica Fernando Santos

Jacek Bak, antigo central e capitão da seleção da Polónia, teceu muitas críticas às declarações de Fernando Santos na antevisão ao particular frente à Alemanha, que se joga amanhã, pelas 19h45. O treinador português e selecionador daquele país referiu que o duelo era desnecessário, tendo em conta que, poucos dias depois, a equipa tem um jogo válido pela fase de qualificação para o Euro'2024, opinião que não foi bem recebida."São palavras fracas e desnecessárias. É inaceitável para mim. Tenho muito respeito pelas conquistas do atual selecionador, mas se algum treinador achar que tal teste é desnecessário, é melhor ficar em casa. Não há jogos mais ou menos importantes na seleção, ainda para mais se estivermos a falar de um confronto tão prestigioso como frente à Alemanha", começou por dizer Bak, em declarações à 'TVP Sport'.E prosseguiu: "São oportunidades que não acontecem com frequência, seja para adeptos ou para os jogadores. Fernando Santos deu um tiro no próprio pé. Cada jogo com as cores nacionais é uma honra. É um pouco como acontece nos treinos: não consigo imaginar um treinador ir para os treinos e dizer aos jogadores para trabalharem sem entusiasmo. Não vamos esquecer que vencer um rival destes pode construir uma equipa mentalmente mais forte", rematou.Recorde-se que a Polónia recebe amanhã, pelas 19h45, a Alemanha em jogo particular. Na terça-feira, a equipa de Fernando Santos desloca-se à Moldávia onde, pela mesma hora, defrontará essa seleção na fase de apuramento para o Euro'2024.