Eden Hazard reencontra apanha-bolas que pontapeou há 11 anos e que agora... é milionário

Eden Hazard decidiu pendurar as chuteiras em outubro do ano passado e desde então tem tido mais tempo para conviver com os amigos. Entre eles está Charlie Morgan, que se cruzou no caminho do antigo avançado belga de forma intempestiva num jogo do Chelsea, há 11 anos, mas que hoje em dia é um dos jovens mais ricos de Inglaterra.



"O bom do fim da carreira é poder pôr a conversa em dia com velhos amigos. Percorreste um longo caminho Charlie Morgan", escreveu Hazard no Instagram.



Charlie Morgan era apanha-bolas num jogo do Chelsea com o Swansea, em 2013, e acabou por ser agredido pelo jogador belga em campo. Foi na segunda mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, os blues tinham perdido o primeiro encontro, por 2-0. Com o jogo ainda sem golos aos 78 minutos, e com o Chelsea desesperado por marcar, a bola acabou por sair pela linha onde estava Charlie - filho de um diretor do Swansea - que, em vez de a entregar a Hazard, atrasou a reposição, deitando-se em cima da bola.



Os nervos dos jogadores do Chelsea estavam à flor da pele e Hazard acabou por pontapear o jovem, então com 17 anos, nas costelas. Foi expulso, gerou-se uma grande confusão e o Chelsea perdeu mesmo o jogo.



Os anos passaram e o jovem apanha-bolas deu lugar a um bem-sucedido empresário. Três anos depois daquele jogo Charlie Morgan criou uma exclusiva marca de vodka (AU Vodka) e o 'The Times' avalia a sua fortuna atual em 55 milhões de libras (cerca de 64 milhões de euros)...