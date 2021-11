Éder bisa na goleada do Al Raed

Éder esteve esta quarta-feira em evidência no triunfo do Al Raed sobre o Al-Tai, por 4-0, ao apontar dois golos, ajudando a sua nova equipa a subir, ainda que de forma provisória, ao quarto lugar da Premier League da Arábia Saudita.



O internacional português, de 33 anos, fez o gosto ao pé logo a abrir a segunda metade e à passagem da hora de jogo, sendo que o segundo golo contou com assistência de Eduardo Henrique, antigo médio de Sporting e Belenenses SAD. Pelo meio, Renê Santos, ex-Marítimo, e o marroquino Karim El Barkaoui fizeram os golos que completaram a goleada.



Éder assinou pelo Al Raed em setembro e já leva três golos em cinco partidas, sendo que já havia marcado há duas jornadas frente ao Al-Hilal, clube treinado pelo português Leonardo Jardim.