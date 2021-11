Edgar Ié convocado para representar seleção da Guiné-Bissau

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa central luso-guineense Edgar Ié foi esta sexta-feira convocado para representar a seleção de futebol da Guiné-Bissau, no que é a sua desvinculação definitiva com Portugal, que representou nas camadas de formação até aos sub-23.

A chamada do jogador, atualmente com 27 anos e a representar os turcos do Trabzonspor, é uma das novidades na lista de 24 convocados anunciada hoje em Bissau pelo selecionador guineense, Baciro Candé.

"Edgar Ié poderá trazer outra experiência à seleção nacional, pela sua qualidade", observou Candé.

Nascido na Guiné-Bissau, mas muito cedo a viver em Portugal, Edgar Ié foi formado pelo Sporting, tendo ainda passado pelo Barcelona B e Lille da França.

A Guiné-Bissau joga no dia 12 contra a Guiné-Conacri e três dias defronta o Sudão, numa partida a realizar na cidade marroquina de Marraquexe, devido ao facto de o estádio nacional 24 de setembro em Bissau ainda não ser homologo pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

Os dois jogos, do grupo I do apuramento africano para o próximo mundial de futebol, servem apenas para o cumprimento do calendário, já que a Guiné-Bissau não tem hipóteses de se qualificar.

O selecionador guineense disse que os 'djurtus' vão "tentar fazer bons dois jogos e prepararem-se para o CAN" (Campeonato Africano das Nações) em futebol, a disputar a partir de janeiro nos Camarões.

Lista de convocados da Guiné-Bissau:

- Guarda-redes: Jonas Mendes, Maurice Gomis, Emanuel Baldé

- Defesas: Nanu, Fali Candé, Marcelo Djaló, Opa Sangante, Soriano Mané, Edgar Miguel Ié, Edigerson Gomes d' Almeida, Jeferson Inçada

Médios: Rudinilson Brito Silva, Judilson Gomes "Pelé", Jorge Braima Candé "Burra", João Jaquité, Moreto Cassamá, Alfa Semedo

- Avançados: Jorge Intima, Mauro Teixeira, Alexandre Mendy, Joseph Mendy, Frederik Mendy, Steve Omar Ambri, Mama Balde.