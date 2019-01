Eduardo Villegas é o novo selecionador da Bolívia

O treinador Eduardo Villegas foi nomeado selecionador de futebol da Bolívia, anunciou o presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBF) nesta segunda-feira em conferência de imprensa. O antigo defesa de 54 anos estava à frente da equipa boliviana do San Jose, campeão do torneio de encerramento na Bolívia, e assume a seleção em substituição do interino César Farias, que estava à frente da equipa nacional desde maio do último ano.A Bolívia falhou o apuramento para o Mundial'2018, numa qualificação em que foi penúltima classificada na zona sul-americana, e na Copa América de 2016 foi última classificada no seu grupo, sem qualquer ponto. O novo selecionador é um dos treinadores com mais títulos na Bolívia, com seis campeonatos no seu currículo.