Efmamjjasond dá que falar com o nome

Efmamjjasond González chegou ao San Lorenzo proveniente do Atlético de Medellín como uma jovem promessa, mas não foi este dado que colocou o jogador, de 19 anos, nas bocas do Mundo. O caro leitor pode até nem ter lido o nome todo do jogador, mas volte a ver com a atenção, pois a justificação para tal nome é bastante caricata. E deu que falar!O avançado transporta a inicial de cada mês do ano na sua identidade. Basta traduzir para castelhano cada um dos meses e chega-se a essa conclusão. Ora veja: E - Enero; F - Febrero; M - Marzo; A - Abril; M - Mayo; J - Junio; J - Julio; A - Agosto; S - Septiembre; O - Octubre; N - Noviembre; e D - Diciembre. Tudo junto resulta em Efmamjjasond.Efmamjjasond González tornou-se assim notícia na Argentina por estar atualmente a treinar-se à experiência no San Lorenzo. Nos próximos dias, saber-se-á se o emblema argentino dará a oportunidade de González prosseguir em definitivo no clube e poderá muito bem ser uma rampa de lançamento para... a seleção.O jovem avançado ainda não alinhou pela equipa principal da seleção colombiana, mas a hipótese pode surgir e ainda por cima em ano de Copa América. Será que Carlos Queiroz apostará no jovem e conseguirá o português enunciar o nome do jogador?