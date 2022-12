Efmamjjasond González: o avançado que tem todos os meses do ano... no nome

View this post on Instagram A post shared by Club Real Santa Cruz - Oficial (@clubrealsantacruzoficial)

A história de Efmamjjasond González não é nova, mas volta a estar na ordem do dia na América do Sul. Esta semana apresentado como mais recente reforço do Real Santa Cruz, da Bolívia, o dianteiro colombiano destaca-se pelo seu inusitado nome próprio, que não é mais do que a junção das iniciais de todos os meses do ano. E a justificação, dada pelos pais do jogador de 23 anos, é simples: porque gostam de todos os meses do ano.Vai daí, sem problemas burocráticos para colocar aquela caricata ideia em prática, foram ao registo e ali deixam a ideia expressa no nome do seu filho:neroebreroarzobrilayouniouliogostoeptiembrectubreovembreecembreEm casa, até para facilitar as coisas, Efmamjjasond passa a um simples Jasond. Para o Real Santa Cruz, como se pode ver no anúncio feito, o nome é Efmamj. Ou para facilitar ainda mais as coisas... simplesmente González. Uma coisa é certa, o prémio de nome mais original está bem encaminhado para esta família natural de Antioquia.Já imaginou se por cá alguém tivesse a ideia de apelidar o seu filho de... Jfmamjjasond?