Egito: Al-Ahly de Ricardo Soares volta a vencer mas continua longe de Jesualdo

O Al-Ahly, de Ricardo Soares, somou esta quarta-feira a segunda vitória seguida na Liga egípcia de futebol, na receção ao Al Masry (2-0), e continua na perseguição ao líder Zamalek, embora a equipa de Jesualdo Ferreira tenha confortável vantagem.



Em duelo da 30.ª jornada, o central Rami Rabia, ex-Sporting, aos 81 minutos, de grande penalidade, e Hossam Hassan, aos 90+5, fizeram os golos do triunfo do Al-Ahly sobre o atual 11.º classificado da competição.

Com este triunfo, a equipa de Ricardo Soares, que chegou ao clube do Cairo a meio da temporada, segue no terceiro posto com 62 pontos, a 10 do Zamalek, embora o Al-Ahly tenha menos um jogo disputado.

Pelo meio, no segundo posto, com 65 pontos, está o Pyramids FC, que promete dificultar a vida do Al-Ahly, recordista de títulos egípcios e africanos, na luta pelo acesso à Liga dos Campeões desse continente. Apenas os dois primeiros lugares do campeonato dão acesso à prova.

Depois de ter deixado fugir o título para Zamalek na última época, o Al-Ahly arrisca falhar o segundo campeonato seguido, algo que não sucede desde o início século, quando precisamente o Zamalek foi campeão duas vezes seguidas entre 2002 e 2004.