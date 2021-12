Egito de Carlos Queiroz está nas 'meias' da Taça das Nações Árabes

A seleção do Egito, treinada pelo português Carlos Queiroz, venceu este sábado a congénere da Jordânia por 3-1, após prolongamento, nos quartos-de-final da Taça da Nações Árabes, apurando-se para as 'meias'.

A Jordânia adiantou-se no marcador aos 12 minutos, por Yazam Almait, mas o Egito empatou à beira do intervalo, aos 45'+1, por Marwan Hamdy, resultado que se verificava no final do tempo regulamentar, o que forçou a realização de um prolongamento.

Neste período extra, a seleção egípcia acabou por se impor com mais dois golos, aos 99 e 119 minutos, por Ahmed Refaat e por Marwan Dawoud, jogadores que Carlos Queiroz lançou no tempo extra, aos 91' e 106', para os lugares de Marwan Hamdy e Omar Kamal, respetivamente.

Com este triunfo, o Egito assegurou uma vaga nas meias-finais da prova, nas quais vai defrontar a Tunísia, na quarta-feira, enquanto o Qatar, também com lugar já garantido nesta fase, aguarda pelo vencedor da partida entre Marrocos e Argélia.