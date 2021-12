Egito de Queiroz passa em segundo na Taça das Nações Árabes após empate com Argélia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Egito de Carlos Queiroz empatou esta terça-feira 1-1 com a Argélia, no Qatar, passando aos quartos de final da Taça das Nações Árabes em segundo lugar no Grupo D.

As equipas iniciaram a partida já qualificadas, faltando apenas decidir o primeiro, numa 'poule' que conta ainda com o Líbano e o Sudão.

Aos 20 minutos, o jovem defesa Mohamed Tougai colocou a Argélia na frente, contudo o experiente médio Amr El Soulia igualou, de penálti, aos 59'.

Argélia e Egito terminaram esta fase com sete pontos, enquanto o Líbano fez três e o Sudão ficou a zeros.

Queiroz lidera o Egito somente desde setembro, sendo que o seu principal objetivo é a qualificação para o Mundial'2022, decidida no playoff de março.

Em nove edições da Taça das Nações Árabes, o Egito venceu em 1992, destacando-se o Iraque com quatro êxitos na competição, seguido da Arábia Saudita com dois, enquanto Tunísia e Marrocos, detentor do troféu, ganharam em uma ocasião.