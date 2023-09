Egito de Rui Vitória perde em casa com a Tunísia em jogo de preparação

A seleção do Egito, treinada pelo português Rui Vitória, perdeu esta terça-feira em casa frente à congénere da Tunísia, por 3-1, em jogo de caráter particular. A seleção tunisina teve uma 'entrada de leão' e, aos oito minutos, já vencia por 2-0, com um golo do médio Aissa Laidou, aos três, e um autogolo do centrocampista egípcio Hamdi Fathi, e a equipa de Rui Vitória só à beira do intervalo conseguiu reduzir, aos 34, pelo lateral direito Omar Kamal.

A vantagem mínima dos tunisinos permaneceu até quase ao final da partida, e nem a estrela da equipa egípcia, o avançado Mohamed Salah, do Liverpool, lhe valeu, acabando por sofrer o terceiro golo já em período de compensações, aos 90+5 minutos, por Hamza Rafia.

O Egito tinha vencido na receção à Etiópia, na última sexta-feira, por 1-0, garantindo o apuramento para a fase final da Taça das Nações Africanas (CAN), ao terminar em primeiro lugar o Grupo D, com 15 pontos, seguido da Guiné, também apurada, com 10, do Malawi, com cinco, e da Etiópia, com quatro.

A 34.ª edição da Taça das Nações Africanas de futebol vai ser disputada entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024, na Costa do Marfim.

Entretanto, noutro jogo particular, a seleção do Bahrain, treinada pelo português Hélio Sousa, empatou hoje na receção à congénere do Turquemenistão, com a equipa da casa a adiantar-se no marcador logo aos 13 minutos, por Mohamed Marhoon, mas a permitir a igualdade aos 29, por Teymur Charyyew.