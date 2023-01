Egito: Jaime Pacheco no Pyramids

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jaime Pacheco é o novo treinador do Pyramids, tendo chegado ontem ao Cairo para assinar um contrato de seis meses. Sucede a Takis Gonias e pega na equipa no 4º lugar. Volvidas 11 jornadas, o Pyramids está a sete pontos (27/20) do lí...