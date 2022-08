Egito: Jesualdo Ferreira empata na consagração do título do Zamalek

O Zamalek, do técnico português Jesualdo Ferreira, empatou esta terça-feira (1-1) na receção ao Al-Ittihad, na consagração do título egípcio de futebol, alcançado na segunda-feira após a derrota do Pyramids, principal perseguidor no campeonato.

No Cairo, na 32.ª jornada, Abdulmaguid, aos 18 minutos, deixou o Zamalek reduzido a 10 unidades, devido a expulsão com vermelho direto, e o Al-Ittihad aproveitou para chegar à vantagem, em cima do intervalo, aos 44, por Ibrahim. Na segunda parte, mesmo em desvantagem numérica, a equipa de Jesualdo Ferreira fugiu à derrota, com um golo de Hamdi, aos 75 minutos.

Nos festejos do título, o Zamalek colocou fim a uma série de 12 vitórias consecutivas, 10 a contar para o campeonato.

Na segunda-feira, a derrota por 1-0 do Pyramids, segundo classificado, em casa do Future, confirmou os festejos do Zamalek, que alcançou o 14.º título da sua história, o segundo consecutivo.

Em terceiro segue o Al-Ahly, recordista de campeonatos e que esta temporada é comandado pelo português Ricardo Soares, com 64.

É o segundo campeonato seguido para os 'brancos' e o segundo com Jesualdo Ferreira, que já tinha celebrado uma primeira conquista em 2014/15.

É o 14.º título da carreira de Jesualdo Ferreira, tricampeão em Portugal com o FC Porto, entre 2006 e 2009, tendo ainda vencido uma Liga do Qatar com o Al Sadd, em 2018/19, além de várias taças nacionais.