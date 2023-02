Egito: Shikabala ajuda Jesualdo

Jesualdo Ferreira regressou às vitórias pelo Zamalek, algo que não acontecia desde 29 de dezembro. Em Alexandria, a equipa do técnico português, de 76 anos, bateu (3-1) o Smouha, em jogo da 18ª jornada do campeonato. Shikabala, ex-jogador do Sporting de 36 anos, fez o primeiro golo aos 35 minutos, com Zizo a bisar (39’ e 43’).Um autogolo de Tarek, aos 90’, fechou o resultado. O bicampeão Zamalek sobe ao 4º lugar com 32 pontos, menos cinco que o líder Al Ahly que soma, no entanto, menos três jogos.