Egito soma segundo triunfo seguido sob o comando de Rui Vitória

A seleção de futebol do Egito, treinada por Rui Vitória, bateu esta terça-feira a Libéria, por 3-0, em jogo de caráter particular, somando o segundo triunfo seguido sob o comando técnico português.

Os golos do Egito foram marcados pelo avançado Omar Marmoush, que alinha nos alemães do Wolfsburgo, aos 38 minutos, pelo central do Al Ahly Mohamed Abdelmonem, aos 57', e pelo avançado Ahmed Hassan, ex-jogador de Rio Ave e Sp. Braga, aos 90'+4, de grande penalidade.

O treinador português Rui Vitória tinha-se estreado na última sexta-feira à frente da seleção egípcia com uma vitória caseira sobre a seleção do Níger, também por 3-0, em jogo particular.