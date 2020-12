Egito: Zamalek, de Jaime Pacheco, empata fora com o Pyramids

O Zamalek empatou esta quinta-feira a uma bola na deslocação ao terreno do Pyramids, com a formação liderada pelo técnico português Jaime Pacheco a seguir, provisoriamente, no 3.º lugar da liga egípcia de futebol.

Depois de uma primeira parte sem golos, o médio Ahmed El Sheik fez o primeiro para a equipa da casa aos 67, com o Zamalek a responder aos 74 por intermédio do avançado Mostafa Abdalla, e o marcador a ficar inalterado até ao final da partida.

Ao fim de duas jornadas, o Zamalek está na terceira posição com quatro pontos, mas aguarda o desfecho dos jogos de vários adversários que só jogam na sexta-feira e o podem ultrapassar na tabela, enquanto o Pyramids é 13.º, com um único ponto.