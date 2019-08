Eis o substituto de Rooney: DC United tenta a contratação de Özil

Após confirmada a saída de Wayne Rooney para o Derby County, do segundo escalão de futebol inglês, o DC United já procura alternativas para suceder ao avançado inglês. Um dos nomes em cima da mesa é... Mesut Özil.De acordo com a imprensa britânica, os representantes do médio criativo do Arsenal, de 30 anos, já terão agendado uma reunião com os responsáveis do emblema da Major League Soccer (MLS), de modo a avançarem com as negociações entre os dois clubes.A imprensa britânica avança ainda que os gunners estão dispostos a negociar o passe do ex-internacional alemão, que possui o estatuto de jogador mais bem pago do plantel, com um salário líquido de 350 mil libras, cerca de 380 mil euros, por semana.