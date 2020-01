El-Din Bahader, o jogador de 74 anos que vale um recorde no Guinness

Decore bem o nome, pois pode vir a encontrá-los nos livros do ‘Guinness’. Ezz El-Din Bahader. Trata-se da nova contratação do 6th October, clube da 3ª Divisão do Egito, e tem... 74 anos. Assim que fizer um jogo, tornar-se-á o futebolista profissional mais velho da história da modalidade a pisar um relvado.





A federação de futebol daquele país (EFA) rejubilou com a notícia e deixou logo a sugestão à editora do livro de recordes. "Neste mercado de inverno, foi inscrito o jogador mais velho de sempre. [...] Prepara-se para entrar na ‘Enciclopédia dos Recordes do Guinness’", lê-se no comunicado.Na verdade, pouco se sabe sobre El-Din Bahader. Não existem detalhes sobre o vínculo que assinou e o seu passado futebolístico é completamente desconhecido, por isso, também está por descobrir a posição em que vai atuar. Pelo menos, aparenta estar em boa forma. De resto, a EFA até publicou o documento de inscrição do jogador para que não restassem dúvidas sobre a data de nascimento. 3 de novembro de 1945.O recorde, refira-se, pertence até agora a Isaak Hayik. Aos 73 anos, o israelita atuou como guarda-redes no Ironi Or Yehuda, do quarto escalão do seu país. Aconteceu em abril de 2019.