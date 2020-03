El Salvador: Federação suspendeu campeonato a onze jornadas do final e já há novo campeão

Com o país a começar a sentir os efeitos do surto do coronavírus - foi esta quinta-feira registado o primeiro caso -, a Federação de Futebol de El Salvador (FESFUT) decidiu tomar medidas antecipadamente e decretou esta sexta-feira a suspensão do Torneio Clausura e definir desde já o Once Deportivo como campeão. Tudo isto quando apenas tinham sido disputadas onze das 22 jornadas previstas...





A decisão foi tomada em acordo com os clubes e, segundo o presidente do organismo, deveu-se à necessidade de determinar quais as equipas que representarão o país nas provas da CONCACAF o quanto antes. Para lá do primeiro escalão, a FESFUT revelou também que os segundos e terceiro escalões foram igualmente suspensos.Definido o campeão, El Salvador apenas necessitará agora de saber quem desce de divisão, sendo que para tal a FESFUT decidiu criar uma espécie de playoff. Nesse duelo estarão frente a frente, numa partida a jogo único em terreno neutro, Jocoró, o último da Primeira Divisão, e o Platense. Quem vencer garante a última vaga no principal escalão, que depois regressará à atividade quando a crise em torno do coronavírus seja superada.