Em 2014 lesionou Neymar em pleno Mundial e agora vende... limões

Em 2014, num Mundial em que como país organizador o Brasil deu esperanças a milhões de pessoas, Camilo Zúñiga tornou-se numa espécie de inimigo nacional quando provocou uma grave lesão que tirou Neymar da prova, nos quartos-de-final. A situação deu bastante que falar e Zúñiga, agora com 36 anos, acabou para sempre marcado por aquele momento, pese embora ter pedido desculpas ao então craque do Barcelona e de este as ter aceite.Agora, oito anos depois do sucedido e quatro depois de se ter oficialmente retirado dos relvados, Zúñiga faz sucesso no mundo dos negócios, com a venda de... limões. Criou ele próprio uma empresa, a Agrícola ZM, localizada em Medellín e é dali que vai tratando da sua vida pós-futebol. Nas redes sociais costuma regularmente mostrar-se junto do produto que produz e vende e, segundo a imprensa colombiana, o negócio vai mesmo de vento em popa.Zúñiga recorde-se, esteve durante dez anos ligado a clubes italianos, primeiro no Siena (2008/09) e depois ao Nápoles, emblema ao qual esteve vinculado entre 2009/18. Despediu-se do futebol em 2018, num derradeiro empréstimo ao Atlético Nacional, o clube de formação.