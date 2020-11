Em janeiro era internacional de andebol e acaba o ano a representar a seleção de futebol

A história de Hilmar Leon Jakobsen mostra como a covid-19 pode mudar a vida das pessoas, para o bem e para o mal. Quando o ano começou, Jakobsen era um bem-sucedido jogador de andebol das Ilhas Faroé e jamais imaginou que alguns meses mais tarde voltaria a vestir a camisola do seu país, mas na seleção de futebol.





"Sempre quis ser futebolista, mas os médicos disseram-me aos 17 anos para parar, porque tinha de ser submetido a uma cirurgia à anca", conta o ex-andebolista, agora futebolista, de 23 anos, à BBC. "Disseram que jogar andebol seria melhor para a minha saúde, o que foi extremamente dececionante para mim na altura."Jakobsen era considerado um dos melhores futebolistas do país na sua idade e até já se tinha estreado na primeira divisão, ao serviço do HB Torshavn. "Tive de abandonar o sonho de uma carreira de futebolista no estrangeiro e mudar para o andebol."Mas o esquerdino com os pés e destro com as mãos não tardou a impor-se no andebol. "Juntei-me ao H71, o melhor clube das Ilhas Faroé, representei a seleção de sub-20 e fui chamado à seleção principal."Ganhou três campeonatos e duas taças, pelo que nunca mais pensou em futebol. Até que veio a pandemia e o andebol parou. "Nestas circunstâncias, decidi jogar um pouco de futebol na equipa de reservas do HB Torshavn, apenas para me manter em forma. Marquei dois golos na estreia e o treinador da equipa principal chamou-me. Inicialmente recusei porque me parecia uma má ideia, mas depois pensei melhor no assunto e mudei de ideias."O campeonato ainda não tinha parado e Jakobsen entrou no onze inicial da equipa, como avançado centro. "Eu nunca tinha jogado naquela posição antes, mas o treinador disse-me que eu devia jogar na zona de marcação de penálti."E o treinador aparentemente tinha razão pois Jakobsen marcou em três jogos consecutivos em julho. Ao todo somou 12 golos e cinco assistências em 17 encontros, ajudando a equipa a conquistar o título com alguma facilidade.Até que veio uma surpresa. "O treinador entrou no balneário, pediu a toda a gente para fazer silêncio e anunciou que eu tinha sido chamado à seleção. Foi fantástico. Os meus companheiros rejubilaram e derramaram uma garrafa de champanhe na minha cabeça."Na última quarta-feira jogou os 90 minutos no empate contra a Letónia, para a Liga das Nações. "Este foi definitivamente o melhor ano da minha carreira. De repente sou um futebolista outra vez, ganho títulos e represento o meu país no meu desporto favorito. Os meus companheiros de equipa no andebol ficaram um pouco tristes por me ver partir, mas apoiram-me e compreenderam a situação."