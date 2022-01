Emanuel Medeiros é candidato único a reeleição do cargo de CEO Global da SIGA

O português Emanuel Macedo de Medeiros, atual CEO Global da 'Sport Integrity Global Alliance' (SIGA), é o único candidato à liderança da SIGA para o próximo quadriénio, de 2022 a 2026, anunciou esta terça-feira o organismo através de um comunicado na sua página oficial na Internet.Na liderança desde 2018, Emanuel Macedo de Medeiros prepara-se, assim, para dar início ao seu segundo mandato à frente da SIGA, um "órgão independente, neutro e global" que tem como principal missão "fornecer liderança global, promover a boa governação e salvaguardar a integridade do desporto".O sufrágio ocorrerá no próximo dia 20 e a eleição será ratificada no dia 31 deste mês, em Assembleia-Geral."A Sport Integrity Global Alliance informa que terminou o prazo para apresentação de candidaturas ao cargo de CEO Global, sendo que Emanuel Macedo de Medeiros é o único candidato às eleições deste mês."Após quatro anos como CEO Global da SIGA, Emanuel Macedo de Medeiros está a concorrer a um segundo mandato (2022-2026)."Pela natureza e responsabilidades da função, a eleição do CEO Global da SIGA requer legitimidade reforçada. Assim, conforme previsto nos Estatutos da SIGA, a eleição pelo Conselho será seguida de ratificação pela Assembleia Geral (por maioria qualificada de dois terços)", pode ler-se.