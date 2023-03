Emiliano Martínez sobre Enzo Fernández: «É um descarado!»

Emiliano Martínez foi um dos destaques da Argentina que conquistou o Mundial'2022 por aquilo que fez na baliza, mas houve um outro nome amplamente destacado na campanha dos sul-americanos e que, por consequência, até protagonizou posteriormente uma transferência milionária. Falamos de Enzo Fernández, médio que revolucionou o meio-campo da alviceleste no torneio e que esta quinta-feira mereceu elogios de forma peculiar por parte do guarda-redes."O Enzo é um descarado! Tinha jogado um particular com a seleção e entrou no Mundial como se já tivesse feito uns 350 jogos. Meteu-a no ângulo, rematou uma bicicleta... Surpreendeu-me não só como jogador, mas como pessoa", assumiu o guarda-redes, em entrevista à TyC Sports.Martínez lembrou ainda o processo que levou à mudança no meio campo que integrou Enzo no onze titular (a partir do jogo com a Polónia). "O Paredes, Rodri [de Paul] e o Gio Lo Celso tinham feito as coisas muito bem no meio e eram intocáveis. Perdemos o primeiro jogo, onde todos estiveram num nível baixo. O Lio [Scaloni] fez um par de mudança e entrou o Enzo. Um craque!"