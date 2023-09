Emílio Peixe brilha no Kuwait e pisca o olho aos Jogos Olímpicos

A seleção olímpica do Kuwait comandada por Emílio Peixe apurou-se para a fase final da Copa da Ásia Sub23, que se vai realizar no Qatar entre abril e maio de 2024.O país do Médio Oriente apurou-se como segundo melhor classificado dos 11 grupos de qualificação, após ter empatado 2-2 fora contra o Iraque, no sábado vencido Macau 3-0 e na passada quarta ter vencido Timor-Leste por 4-0.Com esta qualificação, Peixe conquista a participação na principal competição asiática de seleções Sub23 e fica em aberto a possibilidade de vir a qualificar-se para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.