Emirados Árabes Unidos: Adrien Silva desvia Leonardo Jardim do topo

O Shabab Al Ahli de Leonardo Jardim perdeu a liderança do campeonato ao empatar (1-1) em casa do Al Wahda de Adrien Silva e Rúben Canedo, dupla portuguesa que foi titular. A equipa do técnico português soma agora 33 pontos ao fim de 16 jornadas, menos um do que o líder Al Sharjah. Já o Al Wahda é 3º com 31 pontos. Por fim, o Al Nasr do ex-V. Guimarães Tozé venceu (1-0) o Khorfakkan de Aylton Boa Morte com um golo do ex-Benfica Taarabt. O Al Nasr ocupa o 11º lugar com 14 pontos, menos dois do que o Khorfakkan.