Emirados Árabes Unidos: Al Ain, de Pedro Emanuel, sobe ao 5.º lugar no campeonato

O Al Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu esta sexta-feira por 2-1 na visita ao Al Nasr, em jogo da 10.ª jornada, e subiu ao 5.º lugar do campeonato de futebol dos Emirados Árabes Unidos.

Mesmo a jogar com 10 elementos desde os 23 minutos, por expulsão de Bandar Mohammed, o Al Ain adiantou-se aos 36', com um autogolo de Mohammed Ali Ayed, e aumentou a vantagem no segundo tempo, por intermédio do brasileiro Rafael Pereira, aos 57'.

O Al Nasr, que contou com o médio português Tozé (ex-Vitória de Guimarães) no onze, também beneficiou de um autogolo de um adversário para reduzir a desvantagem, neste caso do japonês Tsukasa Shiotani, aos 70 minutos, mas o triunfo já não fugiria à equipa comandada por Pedro Emanuel, que vinha de dois jogos sem vencer na prova.

Com esta vitória, o Al Ain subiu ao 5.º lugar, com 18 pontos, a dois do Al Nasr (20), que é 3.º, e a cinco do líder Al Sharjah (23), que na quinta-feira perdeu por 1-0 com o Baniyas.