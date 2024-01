Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento empata e fica mais perto dos 'oitavos' da Taça Asiática

Os Emirados Árabes Unidos, seleção orientada pelo português Paulo Bento, empatou esta quinta-feira a um golo (1-1) frente à Palestina, na segunda jornada do Grupo C da Taça Asiática, partida em que a formação árabe esteve reduzida desde os 37 minutos devido à expulsão de Khalifa Al Hammadi. O defesa que atua no Al Jazira, clube também dos Emirados Árabes Unidos, cometeu um penálti e viu o cartão vermelho direto. Chamado a converter, Tamer Seyam, avançado de 31 anos do Prachuap da Tailândia, desperdiçou.





No arranque da segunda parte (50'), um autogolo do jovem Bader Naser, que atua no Shabab Al-Ahli Dubai, viria a ser decisivo para o desfecho do encontro.Com este resultado, os Emirados Árabes Unidos passam a liderar de forma isolada o Grupo C, com quatro pontos, mais um do que o Irão, que ainda não disputou a segunda ronda. Em caso de triunfo sobre Hong Kong, os iranianos assumirão a liderança da tabela antes da 'final' com os Emirados Árabes Unidos, agendada para dia 23 (terça-feira). Já a Palestina segue na 3.ª posição do grupo, com apenas um ponto, precisando de apenas um empate na última ronda, perante Hong Kong, para fechar as contas pelo 3.º lugar.