Emirados Árabes Unidos: Rui Tavares deixa marca no Khorfakkan

O português Rui Tavares, treinador de guarda-redes, terminou a ligação ao Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos, com um registo impressionante: os três guarda-redes do clube (Yousif, Abdalla e Dida) arrecadaram por nove vezes o prémio de homem do jogo, nas 26 jornadas do campeonato local.





"Foi um trabalho ao mesmo tempo gratificante e difícil. Os guarda-redes com quem trabalhei registaram uma enorme evolução mas, por outro lado, ocorreram várias alterações no comando técnico (o espanhol Raul Cañeda saiu no começo da temporada e seguiu-se um interino até à chegada do brasileiro Caio Zanardi), o que causa sempre perturbações", assinalou Rui Tavares.Quando Raúl Cañeda saiu "foi embora toda a equipa técnica e eu só não saí porque os guarda-redes, agradados com o trabalho que estava a ser levado a cabo, pediram à direção a minha continuidade".O objetivo do Khorfakkan passava pela permanência "e a meta foi atingida com um tranquilo 10º lugar entre 14 participantes", num campeonato dominado pelo Al Jazira, comandado pelo holandês Marcel Keizer, antigo treinador do Sporting.Esta foi a sétima temporada de Rui Tavares no futebol asiático, tendo passado as primeiras seis no Irão (Tractor, Zob Ahan e Sepahan), "sempre com guarda-redes dos meus clubes chamados à seleção nacional".Devido aos condicionalismos provocados pela Covid-19 Rui Tavares não vê a família "há dez meses" e viajará nos próximos dias para Portugal, sem ter nada assente em relação ao futuro."Decidirei em função das oportunidades que surgirem mas o mais importante, no imediato, é rever as pessoas que me são mais queridas e estar perto delas, pois nunca tinha passado por um tão longo período de afastamento", revelou Rui Tavares.