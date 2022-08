Empate entre Carlos Carvalhal e Nuno Espírito Santo

O Al-Wahda, treinado por Carlos Carvalhal, empatou a um golo com Al-Ittihad, equipa orientada por Nuno Espírito Santo, num jogo de preparação realizado esta sexta-feira na Áustria.Além do duelo entre portugueses nos bancos, a partida contou ainda com Pizzi, Adrien Silva, Ruben Canedo e Fábio Martins como titulares no lado do Al Wahda; Hélder Costa também foi escolha inicial no Al-Ittihad.