Empresa de Cantanhede deu 'jackpot' a Fernando Santos e entrou em PER com dívida de 51 milhões

Fundada em 1944 por Paul Stricker, um ano após ter trocado a Áustria por Portugal, começou por reparar canetas no nosso país, tendo apenas nos anos 80 do século passado entrado no negócio do brinde comercial corporativo, produzindo tudo onde seja possível imprimir imagens de uma empresa – desde canetas, blocos de notas, mochilas, porta-chaves, t-shirts, bonés, até guarda chuvas, ou toalhas de praia. Sediada em Cantanhede, a Paul Stricker tornou-se um colosso: atualmente, emprega cerca de 900 pessoas, das quais quase 400 em Portugal. Com as exportações a valerem 90% das receitas, vendendo para mais de 10 mil clientes, dispersos por 110 países de quatro continentes, fechou o ano de 2023, em termos globais, com uma faturação de 97 milhões de euros, contra 123 milhões no ano anterior.Leia a notícia na íntegra no Negócios