Empresário acusado de ameaçar dirigente do Petro Luanda

Edson Queiroz, empresário de futebol, está a ser acusado de ter ameaçado Bruno Vicente, diretor do Petro Luanda. Durante esta quarta-feira, surgiram várias informações a dar conta do conflito e das queixas do dirigente do emblema angolano, falando-se até numa queixa-crime que este terá apresentado na GNR. Em causa terão estado os entraves colocados pelo Petro Luanda à saída de Mindinho.Contactado por, fonte do Petro de Luanda escusou-se a comentar o caso e disse apenas que deixa tudo nas mãos da justiça.Já Edson Queiroz negou por completo as acusações. "Isto é distorcer a verdade para sujarem a minha imagem e do atleta, quando na verdade quem me enviou uma mensagem com tom ameaçador foi o Bruno após ser abordado pelo pai e pelo jogador por ter feito falsas promessas. Isso originou a desistência do clube que apenas pretendia observá-lo. Eu respondi à mensagem do Bruno a dizer que gostaria que ele me dissesse o que escreveu na mensagem na minha cara e o Bruno correspondeu, enviando-me a sua localização. Fui ao encontro dele e disse-lhe que se ele voltasse a dizer ao pai de um jogador que eu lhes vou roubar dinheiro que iria pôr-lhe a mão todos os dias que nos cruzássemos. Para meu espanto, hoje vejo uma notícia com ameaças de morte, quando foi o próprio Bruno que me disse que só não me batia ali porque estava na presença da família. E convidou me para um confronto num outro dia. Tenho provas no meu telefone e ele também. Que prove a tal ameaça de morte. Os meus advogados já têm as acusações em mãos e ele terá de prová-las para deixar de ser mentiroso. Preocupem-se em valorizar o bem que tenho feito ao futebol angolano. Infelizmente isto tem incomodado muita gente", referiu ao nosso jornal.